Полицейские в Петрозаводске задержали злоумышленников с мужскими носками

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Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали граждан, которые втроем пытались пронести товар мимо кассы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Молодые люди в возрасте 19-20 лет были задержаны в одном из гипермаркетов столицы республики поздним вечером 24 сентября. Товары, которые они выбрали, были не очень дорогими, но общая сумма ущерба превысила 1,7 тысяч рублей.
Нарушители закона выбрали пиццу, бургер и десять пар мужских носков. Задержанные переданы в полицию, идёт проверка, в том числе на их причастность к аналогичным правонарушениям.
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