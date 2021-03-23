Полицейские всего за 2 дня задержали 20 подозреваемых, скрывавшихся от следствия в Карелии

Оперативно-профилактическая операция "Розыск", проходившая в течение двух дней в Карелии, позволила задержать подозреваемых в преступлениях и найти людей, считавшихся пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

В ходе операции в Карелии полицейские задержали 20 граждан, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, из которых 5 уклонялись от исполнения наказания.

Одной из задержанных оказалась жительница Вологодской области, подозревамая в краже в Череповце.

Кроме того, было установлено местонахождение 24 без вести пропавших граждан и 17 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи или специализированных учреждений.

В том числе, удалось обнаружить в Петрозаводске женщину, ушедшую из семьи в Саратовской области в декабре прошлого года. Она считалась пропавшей без вести.