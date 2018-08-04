Полицейские выйдут на дежурство в торговые центры Петрозаводска

В Петрозаводске торговые центры и прилегающую к ним территорию будут патрулировать наряды полиции, сообщили в МВД Карелии.

Для профилактики правонарушений в общественных местах руководством Управления МВД по Петрозаводску предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в торговых центрах и магазинах.

В августе с целью пресечения преступлений и административных правонарушений в крупных торговых центрах столицы Карелии появятся дополнительные наряды полиции.

Сотрудники полиции в составе пеших патрульно-постовых нарядов будут контролировать соблюдение гражданами правопорядка как внутри учреждений торговли, так и на прилегающей территории.