Полицейские выйдут на дежурство в торговые центры Петрозаводска

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В Петрозаводске торговые центры и прилегающую к ним территорию будут патрулировать наряды полиции, сообщили в МВД Карелии.
Для профилактики правонарушений в общественных местах руководством Управления МВД по Петрозаводску предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в торговых центрах и магазинах.
В августе с целью пресечения преступлений и административных правонарушений в крупных торговых центрах столицы Карелии появятся дополнительные наряды полиции.
Сотрудники полиции в составе пеших патрульно-постовых нарядов будут контролировать соблюдение гражданами правопорядка как внутри учреждений торговли, так и на прилегающей территории.
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