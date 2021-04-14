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Полицейские задержали и отпустили пешехода, кидавшегося под машины в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:40, 15 Апреля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»
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Сотрудники правоохранительных органов задержали на проспекте Александра Невского мужчину, который кидался под колеса машинам, а спустя некоторое время отпустили его.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 15 апреля около полудня, мужчина средних лет гулял по проезжей части на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Пешеход махал руками, бегал по дороге, кидался под колеса машинам, создавая аварийно-опасную ситуацию.

Обеспокоенные горожане, ставшие свидетелями странного поведения мужчины на дороге, вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Стражи порядка прибыли на вызов и задержали пешехода. Пока полицейские оформляли документы, на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые также присоединились к выяснению обстоятельств произошедшего.

В результате нарушителю общественного порядка было вынесено предупреждение, а в связи с тем, что он прекратил противоправные действия, его отпустили домой в сопровождении знакомого, также прибывшего на место происшествия.

Продолжая махать руками, странный пешеход с другом покинул место задержания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-15 13:10:39
занозе на заметку.
drug
2021-04-15 12:55:18
Наказать полицейских.
Гость
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