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Новости. Общество
16:32, 27 Апреля 2018

Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу

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Карельские полицейские поедут охранять порядок на чемпионате мира по футболу в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Как сообщили "Вести Карелии", 350 сотрудников полиции со всей республики в конце мая отправятся в служебную командировку в Санкт-Петербург. Еще 25 стражей правопорядка – представителей Госавтоинспекции поедут в Калининград.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-27 17:33:11
Необдуманное решение. В это самое время навальнята могут захватить власть в Соломенном и оттуда начать диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу.
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