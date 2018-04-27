Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу

Карельские полицейские поедут охранять порядок на чемпионате мира по футболу в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Как сообщили "Вести Карелии", 350 сотрудников полиции со всей республики в конце мая отправятся в служебную командировку в Санкт-Петербург. Еще 25 стражей правопорядка – представителей Госавтоинспекции поедут в Калининград.

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