Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу

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Карельские полицейские поедут охранять порядок на чемпионате мира по футболу в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Как сообщили "Вести Карелии", 350 сотрудников полиции со всей республики в конце мая отправятся в служебную командировку в Санкт-Петербург. Еще 25 стражей правопорядка – представителей Госавтоинспекции поедут в Калининград.
Подробнее читайте в материале издания.
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