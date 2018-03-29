Новые подробности о майоре полиции Карелии, обвиненном в мужеложстве с насилием

Его "вычислили" опытные сотрудники спецподразделения полиции.

Как сообщалось ранее, 27 марта Петрозаводский городской суд по ходатайству карельского Следкома арестовал майора полиции, работавшего в МВД республики, почти на два месяца. По имеющейся информации, ему предъявлено обвинение по статье 132 часть 4 УК РФ: "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Есть информация, что в уголовном деле речь идет о нескольких потерпевших, но в интересах следствия эта информация не разглашается.

Стали известны детали о его личности. Последние годы он работал инспектором по учету в Госавтоинспекции республики, а в январе этого перешел на службу в правовой отдел МВД Карелии, заняв должность юрисконсульта.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".