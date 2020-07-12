Полицейский поймал выпрыгнувшую из окна 80-летнюю бабушку

Сотрудник полиции Петербурга успел подхватить пожилую женщину, почему-то решившую выпрыгнуть из окна, но покалечился сам.

Как сообщил питерский портал "Фонтанка", около 19 часов 11 июля один из жителей дома № 70 по проспекту Просвещения позвонил в дежурную часть полиции, рассказав, что в окне второго этажа сидит престарелая женщина и хочет спрыгнуть. Вскоре на месте был наряд полиции, а прапорщик полиции Евгений Беляков успел подбежать под окно.

По данным "Фонтанки", он пытался хоть что-то объяснить женщине, но она была непреклонна и спрыгнула. В этот момент полицейский успел так встать, чтобы поймать ее.

"Фонтанке" известно, что полицейский получил увечья мышц спины и коленных суставов. Что касается, спасенной, то ей 80 лет. Она при падении ушибла спину, судя по всему, о руки сотрудника. Ее тоже забрали на скорой.

Прапорщику Белякову 43 года, родился в Ленинграде, в органах служит 21 год.