Полицейский в суде пытается отстоять право отдыхать за границей

Экс-командир взвода ДПС в Москве, которого уволили после отпуска в Болгарии и Доминикане в 2016 году, подал иск в суд.

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент "Ведомостей".

Речь идет о приказе МВД от 12 сентября 2013 г. № 705-дсп "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ".

Положение из приказа обжаловал экс-командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, которого уволили после отпуска в Болгарии и Доминикане в 2016 г. По его мнению, правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны.

В суде представители МВД и Минюста доказывали, что спорный пункт приказа ничего не нарушает, так как речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство. Согласно приказу решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника.

Получается, что приказ ставит возможность сотрудника органов внутренних дел в зависимость от усмотрения начальства, отметил представитель Лужных Владимир Воронцов. По его словам, заявитель обязательно обжалует решение Верховного суда, а по завершении всех процедур обратится в ЕСПЧ или в Конституционных суд – скорее всего, в оба сразу.