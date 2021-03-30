Полицейский выпил средство для борьбы с сорняками вместо сиропа от кашля и умер

Полицейский из индийского города Пуна, штат Махараштра, перепутал гербицид с сиропом от кашля, выпил его и скончался.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India.

В воскресенье, 28 марта, 47-летний полицейский Попат Дарад (Popat Darade) пришел домой с больным горлом и хотел найти лекарство от кашля.

Из-за невнимательности индиец взял вместо сиропа средство для борьбы с сорняками и выпил его. Мужчина сразу рассказал о произошедшем семье, его госпитализировали.

Врачи не смогли помочь индийцу. Дарад скончался в больнице во вторник, 30 марта.