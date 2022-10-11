Полицейским показали жителя Петрозаводска, который зарабатывал на жизнь кражей продуктов

Сотрудники уголовного розыска Прионежья установили подозреваемого в магазинных кражах, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступили заявления о кражах из торговых точек. Предметами хищения становились продукты питания. Ущерб в одном из магазинов Вилги превысил 6 тысяч рублей, а в Заозерье – 8,4 тысячи рублей. Работники подробно описали нежелательного визитера, продемонстрировали имеющиеся видеозаписи.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался ранее попадавший в поле зрения полицейских 46-летний петрозаводчанин. Он признал вину, пояснил, что сбывал продукты, незаконно вырученные деньги тратил на личные нужды. Кроме этого, установлена причастность подозреваемого к двум аналогичным кражам в других поселках.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.