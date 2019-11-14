Полицейским, проявившим халатность в деле "петрозаводского маньяка", грозит 7 лет колонии

В Петрозаводске перед судом предстанут сотрудники полиции, обвиняемые в халатности, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников УМВД России по городу Петрозаводску, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в 2018 году обвиняемые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, ненадлежаще исполнили свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

В июне 2018 года участковому уполномоченному полиции было поручено проведение проверки поступивших в полицию сообщений о причинении телесных повреждений 30-летнему жителю города Петрозаводска. Несмотря на наличие в материалах проверки объективных сведений, указывающих на умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, сотрудником полиции было вынесено заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, впоследствии им не были организованы проведение дополнительной проверки и своевременная передача материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В дальнейшем сотрудники следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску, получившие данный материал, вопреки указанию своего руководства, не провели проверочные мероприятия, мер к своевременному возбуждению уголовного дела, к изобличению виновного в совершении преступления, его задержанию и заключению под стражу не приняли.

Оставаясь на свободе, последний 16 сентября 2018 года напал на несовершеннолетнюю и ножом причинил ей тяжкие телесные повреждения, а 19 и 20 сентября 2018 года совершил убийство двух девушек в городе Петрозаводске.

В отношении обвиняемых в халатности избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, которое вручено обвиняемым и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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