Полицейским разрешат вскрывать автомобили

В Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских, пишет РИА Новости.

Документ поступил в нижнюю палату в середине мая. Если его примут, полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни или задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. При этом хозяина машины должны будут оповестить о случившемся в течение суток. Кроме того, полиция гарантирует сохранность транспортного средства.

В пояснительной записке сказано, что это направлено "на усиление прав и законных интересов граждан".

Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад круглого стола с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также уполномоченного по правам человека", — рассказал журналистам глава комитета Василий Пискарев.

Депутаты отметили, что ко второму чтению необходимо более четко прописать некоторые положения законопроекта.