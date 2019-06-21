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Новости. Общество
14:00, 21 Июня 2019
фото: МВД Карелии

Полицейского Карелии, скрывшего свой геройский поступок, все равно представили к награде

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В начале апреля старшина полиции Игорь Карпов, кинолог Отдела МВД России по Пудожскому району спас человека, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля старшина полиции Игорь Карпов стал свидетелем происшествия. В выходной день он находился дома, в поселке Шальский. Занимался бытовыми хлопотами, растапливал баню. Вдруг вбежал 11-летний сынишка с возгласом: "Пап, там на реке снегоход с человеком под лед провалился!"

Действительно, один из местных сельчан отправился на снегоходе "Буран" в поездку и, двигаясь на скорости по льду реки, не заметил промоину.

"В этой майне снегоход скрылся сразу, - рассказал Игорь Михайлович, - а водитель его барахтался на поверхности, стараясь уцепиться за лед. Я схватил веревку и кинулся к нему…"

Старшина полиции ползком приблизился к черной воде, вытащил тонувшего, уже мало надеявшегося на помощь.

Благодаря самоотверженному поступку полицейского удалось спасти односельчанина. Перепуганного водителя снегохода Игорь Карпов успокоил, отвел к себе домой, отправил в растопленную баню, сообщил о происшествии его родственникам. Спасенному жителю поселка пришлось пережить страшное приключение на восьмом десятке лет жизни.

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