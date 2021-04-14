Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Петрозаводске

Полицейские просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 20 августа 2020 года на Перевалке.

Следственное управление МВД России по Петрозаводску просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия, которое произошло 20 августа 2020 года с 21.55 до 22.55 в районе дома №44 по улице Олонецкая в Петрозаводске. Информация об этом размещена в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее мы писали об этой аварии. Поздно вечером молодой водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на пешехода — пожилую женщину, переходившую проезжую часть в указанном месте. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Граждан, имеющих какую-либо информацию о ДТП, просят обратиться по адресу: Петрозаводск, проезд Курганский,6, каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 73-94-01. 715-900 (дежурная группа ГИБДД).