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Полиция Карелии ищет свидетеля для выяснения обстоятельств исчезновения человека (ВИДЕО)

Новости. Криминал
07:15, 12 Ноября 2020
фото: МВД по Республике Карелия / ВК
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Полиция Костомукши устанавливает личность и местонахождение мужчины, который мог бы пролить свет на исчезновение несовершеннолетнего, которого ищут с весны этого года.

Сотрудники полиции Костомукши устанавливают личность человека, который утром 7 мая этого года (около 4 ч. 30 мин.) проходил мимо магазина "Автолайн" по ул. Интернациональная д. 15 в сторону автозаправочной станции "Костомукшская топливная компания" по ул. Строителей д. 1/8 и обратно. Об этом информирует сайт МВД по Карелии.

Полицейские опубликовали видео, на котором видна фигура мужчины, которого ищут правоохранительные органы.

Сообщается, что информация о человеке на видео может способствовать установлению местонахождения несовершеннолетнего Игоря Г., розыск которого ведется с мая этого года.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, запечатленного камерами видеонаблюдения, просят незамедлительно сообщать в полицию по телефону: 8-981-406-00-46", - говорится в заявлении МВД.

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