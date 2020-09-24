Родственники пропавшего в Костомукше подростка пожаловались в Следком России на карельских следователей

Родные пропавшего 17-летнего подростка из Костомукши пожаловались главе Следственного комитета России на нерасторопность следователей в Карелии.

В Следственном комитете прошел очередной прием граждан председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Из-за ситуации в стране прием прошел в режиме видео-конференц-связи.

Как пишет "Российская газета", традиционно, кроме главы ведомства в нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и материалы проверок, о которых решили пожаловаться главе СК граждане. На этот раз Александр Бастрыкин лично выслушал жителей Ставропольского края, Ярославской области и Республики Карелия.

Из Карелии к Бастрыкину обратились родственники пропавшего 17-летнего молодого человека в связи с расследованием уголовного дела о его безвестном исчезновении в Костомукше.

Граждане пожаловались, что региональные следователи упустили время на первоначальном этапе поисков и не приняли мер к розыску пропавшего.

Выслушав родственников, глава ведомства поручил следователям центрального аппарата принять уголовное дело к своему производству для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования, подключиться следователям-криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.



В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.