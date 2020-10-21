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Полиция Карелии назвала часто встречающиеся номера фальшивых купюр

Новости. Общество
12:57, 22 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Полиция Карелии изъяла почти 80 фальшивых купюр, сообщили в МВД республики.

Полиция Карелии отмечает случаи обнаружения фальшивых купюр. Как правило, выявляются они в банке, куда поступают из магазинов и автозаправок. С начала года из оборота их изъято 79, в большинстве случаев номиналом 5 тысяч рублей.

Среди них наиболее часто встречались следующие серийные номера: ЭБ 26435хх, АБ 58467хх, АВ 58747хх, МХ 48251хх, ХБ 67546хх (последнее две цифры меняются) и БЬ х6893хх (меняются первая и последние две цифры).

Полиция напоминает, если банкнота вызывает подозрение, нужно тут же вернуть ее кассиру магазина или банка.

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