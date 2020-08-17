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Полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников

Новости. Общество
15:43, 17 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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Список примет, по которым можно распознать телефонных мошенников, создавался с учетом опыта жителей Карелии, сообщили в МВД республики.

В паблике МВД Карелии опубликован список признаков телефонных мошенников.

1. Вам не дают времени на раздумья, психологически давят

2. Мошенники начинают путаться или повторяться, если вы задаете необычные вопросы, отклоняетесь от их сценария

3. Менеджер говорит с акцентом не характерным для Северо-Запада. Вы постоянно слышите интершум – атмосферу колл-центра

4. У вас спрашивают, сколько вы имеете счетов и в каких еще банках При этом могут знать часть номера вашей карты, имя и данные паспорта

5. Заставляют скачивать мобильное приложение/программу, отправляться к банкомату, оформлять онлайн-кредит

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-08-17 16:26:59
Второй пункт самый действенный. Спросите их, не любят ли они либералов так же, как и вы.
Борис
2020-08-17 16:21:28
А ещё знатоки дают совет, как избавиться от надоедливого "специалиста".
Нужно спросить у него фамилию, имя, отчество, номер и адрес ИК, в которой он отбывает наказание, погоняло и номер статьи.
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