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Новости. Криминал
15:56, 25 Апреля 2018

Полиция Карелии подключилась к поиску виновных в убийстве беременной лосихи и лосенка

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В полиции Пряжинского района возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, жертвами которой стали лосиха и лосенок, сообщает МВД Карелии.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неподалеку от деревни Важинская пристань в лесном массиве обнаружены останки двух туш лосей. Ущерб составил 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновных", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Пряжинском районе неизвестные браконьеры убили беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка. Место преступления обнаружено по остаткам животных, в том числе по двум эмбрионам почти родившихся лосят.

Охота на лося сейчас запрещена.

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