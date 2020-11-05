Полиция Карелии пресекла канал наркотрафика в Кеми

Два наркодилера задержаны в Кемском районе, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Кемскому району поступила оперативная информация о распространении синтетических наркотиков на территории города. По предварительным данным, к преступной деятельности были причастны двое мужчин, приехавших на север республики из крупного соседнего региона на заработки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция пресекла наркотрафик - подозреваемые задержаны оперативниками при силовой поддержке сотрудников отряда "Гром". При проведении обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту синтетические наркотические средства в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые 35 и 30 лет заказывали запрещенные вещества в нелегальном интернет-магазине. После они забирали товар в родном городе и на автомобиле доставляли в Кемь, где распространяли среди недавно появившихся знакомых.

Возбуждены уголовные дела за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.