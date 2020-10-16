Полиция Карелии ведет розыск человека с деформированным черепом и невнятной речью

Отделение МВД России по Костомукше продолжает розыск без вести пропавшего мужчины.

Примерно 25 сентября 2020 года в Костомукше ушел из дома и не вернулся Дмитрий К. 1977 года рождения. Об этом сообщает МВД по Карелии.



"Может находиться вблизи крупных торговых центров города. Приметы: рост около 170 см, глаза карие, волосы темные, худощавого телосложения. Особые приметы: на голове слева заметная деформация черепа, речь невнятная. Всех, кто имеет сведения о местонахождении Дмитрия К., просим сообщить в полицию по телефонам: +7-911-405-36-89 или 02 (с мобильного – 102)", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске молодой человек вышел из больницы и пропал.