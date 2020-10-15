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В Петрозаводске молодой человек вышел из больницы и пропал

Новости. Происшествия
11:11, 16 Октября 2020
фото: © МВД Карелии
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Полиция разыскивает 24-летнего молодого человека, который неделю назад вышел из больницы и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают Сергей Ш. 1996 года рождения, который 14 октября покинул лечебное учреждение и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25 лет, рост около 176 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые, угреватое лицо.
Был одет: темно-синие спортивные брюки, темно-коричневую кофту в бордовую полоску, обут в замшевые полуботинки. Особая примета: на предплечье татуировка в виде надписи "БАРС".

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать их по номерам телефонов: +7-911-415-25-87, +7-911-402-49-26, +7(814-2) 739-154.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Острый
2020-10-16 13:02:25
Опасен или нет? Или просто зАпил?
кир
2020-10-16 11:20:42
Судя по фото в контакте, у него явные психологические проблемы. :)
Гость
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