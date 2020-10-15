В Петрозаводске молодой человек вышел из больницы и пропал

Полиция разыскивает 24-летнего молодого человека, который неделю назад вышел из больницы и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают Сергей Ш. 1996 года рождения, который 14 октября покинул лечебное учреждение и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25 лет, рост около 176 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые, угреватое лицо.

Был одет: темно-синие спортивные брюки, темно-коричневую кофту в бордовую полоску, обут в замшевые полуботинки. Особая примета: на предплечье татуировка в виде надписи "БАРС".

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать их по номерам телефонов: +7-911-415-25-87, +7-911-402-49-26, +7(814-2) 739-154.