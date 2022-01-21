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Полиция Карелии ведет розыск исчезнувшей женщины

Новости. Происшествия
12:29, 21 Января 2022
фото: МВД по Карелии

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Петрозаводская полиция объявила в розыск женщину, которая пропала неделю назад.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Щетинюк Елену Александровну 1978 года рождения. Местонахождение её неизвестно с 14 января. Об этом информирует МВД.

На вид женщине около 40 лет, рост 160—165 см., худощавого телосложения, волосы темные прямые средней длины.

Была одета в удлиненную светло-синюю куртку, обута в черные сапоги, имела темно-зеленый платок.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой или видел её после 14 января, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номерам телефонов:
8 911 415 25 87; 8 911 409 26 96 или 02 (с мобильного — 102). 

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