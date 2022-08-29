Полиция Карелии вычислила интернет-мошенника, жертвами которого стали жители 8 регионов России (ВИДЕО)

Полиция Карелии пресекла преступную деятельность дистанционного мошенника из Перми, сообщили в МВД республики.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Карелии задержали подозреваемого в серии дистанционных хищений денежных средств. В интернете он предлагал приобрести товар, а общение с потенциальными покупателями вел от имени девушки.

Первое сообщение в полицию Петрозаводска поступило от горожанки, которую обманули при покупке сухожарового шкафа. На популярной электронной площадке она нашла подходящее объявление - девушка продавала стерилизатор по приемлемой цене. Петрозаводчанка написала автору объявления, которая убедила перевести общение в мессенджер, где покупательнице прислали видео продаваемого товара и фото документов. Одним из обязательных условий была 100-процентная предоплата. Перейдя по полученной ссылке, покупательница ввела данные карты, после чего у нее списали порядка 8 тысяч рублей. Но продавец сообщила, что деньги не поступили, и стала настаивать провести операцию вновь. Тогда петрозаводчанка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что потерпевшая перешла по фишинговой ссылке и попала на сайт-клон, почти неотличимый по оформлению от настоящей площадки. Стало ясно, что злоумышленник использует методы социальной инженерии - виртуальные номера, возможности подмены IP-адреса, чтобы не оставить цифровых следов. Но предпринятые меры конспирации ему не помогли.

Полицейские Карелии установили причастного к преступной деятельности - 21-летнего жителя Перми. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии он был задержан по месту жительства в съемной квартире, где полицейские изъяли технику, гаджеты и банковские карты.

Подозреваемый сознался, что в одном из мессенджеров неизвестный предложил ему подработку, а именно: выступить в роли «воркера» в преступной схеме. Функции такого участника - непосредственное общение с жертвами под различными предлогами и отправка им фишинговых ссылок. За работу он получал от работодателя выплаты в размере от 60 до 90 процентов от похищенной суммы. В большинстве случаев фигурант «продавал» сухожаровой шкаф, манекен «Герман» и самокат – на эти предметы у него имелись видеопрезентации, скачанные с ресурсов глобальной сети.

В настоящее время подозреваемый допрошен по 15 эпизодам преступной деятельности. Установлены потерпевшие не только в Карелии, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске, Ульяновской и Тамбовской областях, Приморском и Ставропольском краях.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной деятельности, продолжаются.