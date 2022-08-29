890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
В Карелии с молотка продаются арестованная квартира и автомобиль
Сегодня 10:26
Названы простые способы максимально снизить риск онкологии
29.08.2022 22:00
Еще четверо жителей Карелии погибли в ходе спецоперации на Украине
Сегодня 12:10

Полиция Карелии вычислила интернет-мошенника, жертвами которого стали жители 8 регионов России (ВИДЕО)

Новости. Криминал
14:23, 30 Августа 2022
фото: © Архив ТАСС

Новости партнеров

Полиция Карелии пресекла преступную деятельность дистанционного мошенника из Перми, сообщили в МВД республики.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Карелии задержали подозреваемого в серии дистанционных хищений денежных средств. В интернете он предлагал приобрести товар, а общение с потенциальными покупателями вел от имени девушки.

Первое сообщение в полицию Петрозаводска поступило от горожанки, которую обманули при покупке сухожарового шкафа. На популярной электронной площадке она нашла подходящее объявление - девушка продавала стерилизатор по приемлемой цене. Петрозаводчанка написала автору объявления, которая убедила перевести общение в мессенджер, где покупательнице прислали видео продаваемого товара и фото документов. Одним из обязательных условий была 100-процентная предоплата. Перейдя по полученной ссылке, покупательница ввела данные карты, после чего у нее списали порядка 8 тысяч рублей. Но продавец сообщила, что деньги не поступили, и стала настаивать провести операцию вновь. Тогда петрозаводчанка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что потерпевшая перешла по фишинговой ссылке и попала на сайт-клон, почти неотличимый по оформлению от настоящей площадки. Стало ясно, что злоумышленник использует методы социальной инженерии - виртуальные номера, возможности подмены IP-адреса, чтобы не оставить цифровых следов. Но предпринятые меры конспирации ему не помогли.

Полицейские Карелии установили причастного к преступной деятельности - 21-летнего жителя Перми. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии он был задержан по месту жительства в съемной квартире, где полицейские изъяли технику, гаджеты и банковские карты.

Подозреваемый сознался, что в одном из мессенджеров неизвестный предложил ему подработку, а именно: выступить в роли «воркера» в преступной схеме. Функции такого участника - непосредственное общение с жертвами под различными предлогами и отправка им фишинговых ссылок. За работу он получал от работодателя выплаты в размере от 60 до 90 процентов от похищенной суммы. В большинстве случаев фигурант «продавал» сухожаровой шкаф, манекен «Герман» и самокат – на эти предметы у него имелись видеопрезентации, скачанные с ресурсов глобальной сети.

В настоящее время подозреваемый допрошен по 15 эпизодам преступной деятельности. Установлены потерпевшие не только в Карелии, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске, Ульяновской и Тамбовской областях, Приморском и Ставропольском краях.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной деятельности, продолжаются.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
24.08.2022, 06:40
Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году
27.08.2022, 22:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга

Аналитика

Сегодня 14:48
Обществоведение
Экс-глава Минтранса Карелии заявил, что взяток не брал и его оговорили
Гособвинение запросило в суровое наказание для экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, которого судят за взятки, но он не признает вину.
Зачем Патрушев приезжал в Карелию?
Сегодня 09:50
«Переобуваемся в воздухе»
29.08.2022 16:00
Трудная дорога в счастливое завтра
25.08.2022 13:07
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
24.08.2022 09:01
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Вся аналитика

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.