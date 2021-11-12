Полиция Карелия разыскивает без вести пропавшего мужчину (ФОТО)

Работавший на форелеводческом хозяйстве в Сегежском районе мужчина не выходит на связь с июня 2021 года.

Как сообщается в паблике «Доброспас», полиция Карелии разыскивает пропавшего без вести Эдуарда Владимировича Д., 1974 года рождения.

В 2016 году работал на форелеводческом хозяйстве в поселке Попов Порог, с 2017 проживал в Сегеже. На связь с родственниками мужчина перестал выходить с июня 2021 года.

Может находиться в Петрозаводске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911 402 60 26, 8 814 314 33 33 или 02 (с мобильного — 102).