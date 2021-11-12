890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Морозы возвращаются в Карелию 2
16.12.2021 14:58
Местное самоуправление загонят в округа 8
16.12.2021 17:15
Одной из самых молодых жертв коронавируса в Карелии стала 30-летняя женщина 5
16.12.2021 14:29
Скончался житель Олонца, супруга которого добивалась его перевозки на гемодиализ в Лодейное Поле 6
Сегодня 08:20

Полиция Карелия разыскивает без вести пропавшего мужчину (ФОТО)

Новости. Общество
10:39, 17 Декабря 2021
фото: © МВД Карелии

Новости партнеров

Работавший на форелеводческом хозяйстве в Сегежском районе мужчина не выходит на связь с июня 2021 года.

Как сообщается в паблике «Доброспас», полиция Карелии разыскивает пропавшего без вести Эдуарда Владимировича Д., 1974 года рождения.

В 2016 году работал на форелеводческом хозяйстве в поселке Попов Порог, с 2017 проживал в  Сегеже. На связь с родственниками мужчина перестал выходить с июня 2021 года.

Может находиться в Петрозаводске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911 402 60 26, 8 814 314 33 33 или 02 (с мобильного — 102).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-17 10:50:32
Не найдут. Для галочки публикуют. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Аналитика

Сегодня 11:28
Обществоведение
Региональный оператор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» дарит возможность «выйти из сумрака»
Региональный оператор готов отказаться от взыскания сумм за вывоз мусор с организаций малого и среднего бизнеса, но при одном условии.
Местное самоуправление загонят в округа 8
16.12.2021 17:15
Не частная территория
16.12.2021 15:59
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
15.12.2021 17:49
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 22
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»