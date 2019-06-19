Полиция наказала водителя маршрутки, который лихачил на "встречке" в центре Петрозаводска

В столице Карелии сотрудники полиции привлекли к административной ответственности водителя пассажирского автобуса, грубо нарушившего ПДД.

Напомним, информацию о правонарушении опубликовал в соцсети житель Петрозаводска. Он сообщил, что автобус, двигаясь по проспекту Ленина в центре города, выехал на встречную полосу на перекрестке, обгоняя конкурентов. Водитель автобуса создал аварийную ситуацию, и лишь благодаря маневрированию встречного автотранспорта, удалось избежать лобового столкновения.



Сообщение было зарегистрировано в Госавтоинспекции Петрозаводска, и вскоре личность нарушителя была установлена. Как рассказали в МВД Карелии, им оказался 55-летний житель города, водитель пассажирского автобуса на маршруте № 17. В отношении мужчины был составлен административный материал за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.