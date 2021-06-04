Полиция нашла одного из двух 17-летних юношей, пропавших в последние дни в Петрозаводске

Сотрудники полиции установили местонахождение одного из двух 17-летних жителей Петрозаводска, которые ранее были объявлены в розыск.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Установлено местонахождение 17-летнего подростка, ушедшего в неизвестном направлении 2 июня. Криминальной составляющей в его исчезновении нет. Полиция Петрозаводска благодарит граждан, предоставивших информацию о без вести пропавшем», — говорится в сообщении.

Еще один 17-летний юноша пропал в Петрозаводске 28 мая. О результата его поисков информации пока нет.