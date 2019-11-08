Полиция нашла подростков, укравших в Карелии пожертвования для бездомных животных

В полицию Костомукши о хищении ящика для сбора средств на содержание бездомных животных заявила 38-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых – двоих несовершеннолетних. Подростки рассказали о произошедшем.

Один из них приметил ящик и предложил второму его похитить. Юноши пришли туда вечером. Но оказалось, что в магазинах много людей. Испугавшись, что их заметят, несовершеннолетние решили подождать удобного случая. Только перед закрытием ТЦ им удалось осуществить задуманное.



В ящике оказалось 6,4 тысячи рублей. Деньги злоумышленники поделили поровну и потратили.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, хулиганы украли контейнер для сбора благотворительных средств в помощь бездомным животным.