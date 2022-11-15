Полиция нашла пропавшего ночью в Петрозаводске мальчика с красными волосами

Школьник, пропавший в ночь на 25 ноября, найден, сообщили в МВД Карелии.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября в Петрозаводске пропал 9-летний мальчик с красными волосами и голубыми глазами.
Сегодня утром в МВД Карелии «Столице на Онего» сообщили, что ребенок нашелся.
«Сейчас мальчик находится в школе», — сообщили в МВД республики.
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