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Полиция Петрозаводска ищет молодую женщину, пропавшую на Древлянке

Новости. Происшествия
16:53, 02 Июля 2020
фото: © МВД Карелии
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В Петрозаводске пропала 33-летняя женщина, ее объявили в розыск, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 в Петрозаводске устанавливается местонахождение без вести пропавшей Вероники И. 1987 года рождения.

В последний раз ее видели 19 июня на бульваре Интернационалистов. До настоящего момента горожанка на связь с близкими не выходила.

Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефону: +7-981-402-06-14.

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