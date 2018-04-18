Полиция Петрозаводска ищет мужчину

Его подозревают в совершении имущественного преступления.

Полиция Петрозаводска разыскивает Александра Владимировича Ю., 1990 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Он подозревается в совершении имущественного преступления.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-981-402-02-72. Конфиденциальность гарантируется.