Полиция Петрозаводска ищет мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, пронесшего товар мимо кассы в алкомаркете в столице Карелии.

Полицейские устанавливают личность мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он подозревается в краже, совершенной в магазине алкогольной продукции в центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске разыскивают «видного» мужчину, подозреваемого в краже парфюма из магазина.