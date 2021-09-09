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В Петрозаводске разыскивают «видного» мужчину, подозреваемого в краже парфюма из магазина (ВИДЕО)

Новости. Криминал
09:58, 13 Сентября 2021
фото: © МВД по Республике Карелия

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Крупный мужчина унес из магазина косметики парфюмерную продукцию.

По сообщению в МВД Карелии, петрозаводские полицейские устанавливают личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении парфюмерной продукции из магазина косметики.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 953 545 37 48 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемую в повреждении чужого имущества.

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