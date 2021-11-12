Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Подозреваемый объявлен в розыск, полиция просит помочь установить его личность, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который подозревается в краже в одном из торговых центров города. Ущерб, причиненный организации, составил 30 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.

Также в Петрозаводске разыскивается другой молодой человек, подозреваемый в краже.