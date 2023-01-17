Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в магазинной краже

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи. Ее подозревают в краже товара из сетевого магазина.



Всех, кто знает эту женщину, и где она находится, полиция просит сообщить эти сведения по номеру телефона: 8 911-427-96-72.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии. Видео размещено на сайте министерства внутренних дел региона.