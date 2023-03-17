Полиция Петрозаводска ищет подозреваемых в краже 25 мешков гипсовой штукатурки

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска продолжают разыскивать подозреваемых в преступлении, совершенного в прошлом году.



В середине мая 2022 года, ночью, неизвестные украли строительные материалы из ремонтируемого здания на улице Перттунена. Ущерб - 25 мешков гипсовой штукатурки.

Всех, кто знает этих людей, а также то, где их можно найти, полиция просит эти данные сообщать по номерам телефонов: 8 909-569-84-53, 8 911-669 42-78.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.