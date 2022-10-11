Полиция Петрозаводска ищет двух женщин, подозреваемых в краже электроинструмента (ВИДЕО)

Две женщины наведались в магазин и ушли оттуда с неоплаченным товаром, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска ищут двух женщин, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже из магазина. Преступление совершили 19 октября в Железнодорожном районе столицы Карелии.

Всех, кто знает, где искать подозреваемых, полиция просит сообщить эти данные по номеру: 8 921-227-28-69.



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