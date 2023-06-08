Полиция Петрозаводска ищет виновника ДТП с припаркованным внедорожником

ГИБДД столицы Карелии нуждаются в помощи свидетелей дорожной аварии на Октябрьском проспекте, сообщили в дорожной полиции.
В воскресенье, 4 июня, в 00.41 во дворе дома № 59-А по Октябрьскому проспекту неизвестный водитель врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen.
В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.
Дорожная полиция карельской столицы просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефоны дежурной группы Госавтоинспекции Петрозаводска: 715-900, 78-44-44.
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