Полиция Петрозаводска ищет злоумышленника, скрывшегося от следствия

Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают скрывшегося от следствия Алексея Андреевича К. 1974 года рождения.



Мужчину подозревают в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Всех, кто знает, где можно найти этого человека, полиция просит сообщать эти сведения по номеру телефона: 8 981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.