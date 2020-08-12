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Полиция Петрозаводска нашла подростков, разломавших фонарь в парке

Новости. Криминал
10:29, 13 Августа 2020
фото: © Кадр из видео / Sampo.ru"
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Причастных к крушению фонаря в Губернаторском парке нашли, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей.

Полицейские установили личности подростков, запечатленных на видеозаписи. Все несовершеннолетние опрошены. Они признались, что отпросились у родителей на ночевку друг к другу, а сами отправились гулять по карельской столице.

В Губернаторском парке один из подростков, 14-летний юноша, заметил фонарь, в котором погасла лампа. Он решил его потрясти, несмотря на то, что друзья отговаривали. Когда подросток толкнул столб сильнее, фонарь упал. Испугавшись последствий, все несовершеннолетние разбежались.

Виновник происшествия будет поставлен на учет подразделения по делам несовершеннолетних по месту жительства, с ним и его семьей проводится профилактическая работа. 

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Комментарии

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кир
2020-08-13 10:34:10
Профилактическая работа - фигня. Надо, чтобы жопа усвоила порку навсегда.
nae
2020-08-13 11:01:59
кир, так предложил свои услуги. Ты же спец по порке.
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