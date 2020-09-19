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Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами

Новости. Происшествия
13:48, 20 Сентября 2020
фото: МВД Карелии
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В розыск объявлен Артем Васильевич Гашков 1974 года рождения.

Полиций Петрозаводска устанавливается личность и местонахождение водителя, возможно, причастного к ДТП на улице Шотмана, в результате которого погибли две женщины.

По сообщению МВД Карелии, разыскивается Гашков Артём Васильевич, 1974 года рождения.

Приметы: на вид 46 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 19 сентября и позднее, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7-911-433-63-18, +7-964-317-12-12, +7-921-223-68-21.

Напомним, 19 сентября 2020 года в 00:41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой, совершил наезд на двух женщин-пешеходов. По предварительной информации, они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию. Позднее был обнаружен его автомобиль.

Следственное Управление МВД Карелии по факту смертельного ДТП возбудило уголовное дело. В настоящее время полицией Петрозаводска продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

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