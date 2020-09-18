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Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ночного ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:57, 19 Сентября 2020
фото: Камера наблюдения "Ситилинк" / скриншот видео
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МВД по Карелии сообщает о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Следователи Следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 6 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Об этом сообщает МВД по Карелии.

Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Водитель, насмерть сбивший пешеходов, до сих пор не найден. Ведется его розыск.

"В случае, если водитель, совершивший ДТП, самостоятельно явится в полицию, это, возможно, смягчит меру наказания", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, 19 сентября в 00:41 водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой совершил наезд на двух пешеходов. По предварительной информации, пешеходы переходили улицу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию.

Позднее Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимок автомобиля, за рулем которого, предположительно, находился виновник наезда на двух пешеходов в Петрозаводске.

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