Полиция Петрозаводска опять разыскивает Никиту

Подросток неоднократно сбегал из дома и объявлялся в розыск.

Никита М. 2006 года рождения 5 мая около 15.00 ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщается в паблике "Доброспас".

Может находиться в районе проспекта Октябрьский. Ранее неоднократно уходил из дома и объявлялся в розыск.

Приметы: на вид 12 лет, прост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые .

Был одет: черная кепка, красная куртка, синие джинсы, темно-серые утепленные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8981-405-41-44, (88142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).