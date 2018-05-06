Полиция Петрозаводска опять разыскивает Никиту

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Подросток неоднократно сбегал из дома и объявлялся в розыск.
Никита М. 2006 года рождения 5 мая около 15.00 ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщается в паблике "Доброспас".
Может находиться в районе проспекта Октябрьский. Ранее неоднократно уходил из дома и объявлялся в розыск.
Приметы: на вид 12 лет, прост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые .
Был одет: черная кепка, красная куртка, синие джинсы, темно-серые утепленные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8981-405-41-44, (88142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).
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