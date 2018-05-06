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Новости. Происшествия
09:40, 06 Мая 2018

Полиция Петрозаводска опять разыскивает Никиту

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Подросток неоднократно сбегал из дома и объявлялся в розыск.

Никита М. 2006 года рождения 5 мая около 15.00 ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщается в паблике "Доброспас".

Может находиться в районе проспекта Октябрьский. Ранее неоднократно уходил из дома и объявлялся в розыск.

Приметы: на вид 12 лет, прост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые .

Был одет: черная кепка, красная куртка, синие джинсы, темно-серые утепленные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8981-405-41-44, (88142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-06 10:00:27
В спецшколу надо сдать
кир
2018-05-06 13:48:06
однозначно, а мамку выпороть.
Гость
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