Полиция Петрозаводска опубликовала фото подозреваемой в краже женщины в красной куртке

Органы внутренних дел столицы Карелии пытаются установить личность посетительницы одного из магазинов, которая подозревается в краже.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

На официальном сайте ведомства размещена фотография подозреваемой в красной куртке и с «антиковидной» маской на лице.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемой, полиция просит позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.