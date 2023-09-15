Полиция Петрозаводска продолжает искать подозреваемого в краже

В Петрозаводске продолжают розыск мужчины, который подозревается в краже.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.

Мужчину позозревают в краже гаджета.

Всех, кто что-либо знает о мужчине на видео, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 3748.

Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.