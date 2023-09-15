Полиция Петрозаводска продолжает искать подозреваемого в краже

В Петрозаводске продолжают розыск мужчины, который подозревается в краже.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.
Мужчину позозревают в краже гаджета.
Всех, кто что-либо знает о мужчине на видео, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 3748.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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