Полиция Петрозаводска рассказала, кто пытался осквернить церковь в центре города

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту вандализма в Ильинской церкви, сообщает МВД Карелии.

В ночь с 4 на 5 декабря в дежурную часть полиции Петрозаводскапоступило сообщение, что в одном из храмовых комплексов сработала сигнализация. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Как установили стражи правопорядка, подозреваемому 26 лет, он является уроженцем одного из районов Карелии, работает в Петрозаводске, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил камнями три окна в часовне, а также повредил таблички на здании. После этого он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ЧОП.

Возбуждено уголовное дело по ч. ст.214 УК РФ "Вандализм".