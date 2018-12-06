10:11, 06 Декабря 2018
Полиция Петрозаводска рассказала, кто пытался осквернить церковь в центре города
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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту вандализма в Ильинской церкви, сообщает МВД Карелии.
В ночь с 4 на 5 декабря в дежурную часть полиции Петрозаводскапоступило сообщение, что в одном из храмовых комплексов сработала сигнализация. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.
Как установили стражи правопорядка, подозреваемому 26 лет, он является уроженцем одного из районов Карелии, работает в Петрозаводске, ранее не привлекался к уголовной ответственности.
По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил камнями три окна в часовне, а также повредил таблички на здании. После этого он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ЧОП.
Возбуждено уголовное дело по ч. ст.214 УК РФ "Вандализм".
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