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Полиция Петрозаводска разыскивает двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений

Новости. Общество
11:07, 10 Июня 2020
фото: © МВД Карелии
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Подозреваемые в совершении кражи мужчины объявлены в розыск в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Уголовным розыском отдела полиции №1 по Петрозаводску разыскиваются подозреваемые в совершении преступлений:

- Василий Г. 1972 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

- Дмитрий З. 1973 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).

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Комментарии

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кир
2020-06-10 11:12:26
Нечего выпускать на волю. Боитесь вторую ходку сделать последней. Тогда сами ищите. Зарплату получаете.
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