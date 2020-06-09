Полиция Петрозаводска разыскивает двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений

Подозреваемые в совершении кражи мужчины объявлены в розыск в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Уголовным розыском отдела полиции №1 по Петрозаводску разыскиваются подозреваемые в совершении преступлений:

- Василий Г. 1972 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

- Дмитрий З. 1973 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).