Полиция Петрозаводска разыскивает любителя пьяной езды

Сотрудниками полиции разыскивается гражданин, который скрывается от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции по Петрозаводску разыскивают 27-летнего Дмитрия, который скрывается от органов дознания. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по номеру телефона: 89814020614.

Конфиденциальность гарантируется.