Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека в панамке, подозреваемого в хищении (ВИДЕО)

Разыскиваемый мужчина попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении имущества, совершенном 28 июня на улице Онежской флотилии.

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемого, сообщить информацию о нем по номерам телефона: +7-953-529-59-71, +7(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.