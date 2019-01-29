Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег

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Сотрудники полиции ведут розыск мужчины, подозреваемого в краже барсетки с деньгами, сообщили в МВД Карелии.
Устанавливается личность гражданина, подозреваемого в краже. Преступление было совершено в ноябре в одном из торговых центров Петрозаводска. У потерпевшего была украдена барсетка с деньгами в сумме 4 тысячи рублей.
В настоящее время в распоряжении полицейских имеется фото возможного подозреваемого.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59.
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